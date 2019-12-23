«МегаФон» запустил бесплатный роуминг для путешественников

Сотовый оператор «МегаФон» и популярный сайт для бронирования отелей Booking.com заключили соглашение и теперь предлагают своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира.

Как сообщили РИА «Новый День» в компании, чтобы воспользоваться услугой, достаточно зайти на Booking.com, забронировать и оплатить отель, и указать номер телефона, который будет использоваться в поездке. В каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения по мобильному и 1 Гб интернета. В проект уже включились около миллиона отелей более из чем 130 стран мира.

«Предложение особенно актуально накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Первые дни января – особое время, и быть на связи с родными и близкими – главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне используют около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», – комментирует коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Екатеринбург, служба информации

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