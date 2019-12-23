Бомж убил собутыльника, выбросил труп в окно и спрятался на балконе

В Екатеринбурге задержан 31-летний бездомный, которого подозревают в убийстве собутыльника.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете по Свердловской области, утром 20 декабря на крыше пристроя к одному из домов на улице Белинского был найден труп мужчины с разбитой головой. Сыщики заподозрили в убийстве и задержали ранее судимого бомжа. По версии следствия, мужчины поссорились во время застолья в квартире убитого: гость проломил хозяину голову. После чего выкинул тело в окно и вымыл пол. Затем мужчина спрятался на балконе, где его и обнаружили сыщики.

В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Екатеринбург, служба информации

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