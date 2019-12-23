Прокуратура обвинила свердловское министерство в бездействии по защите лесов

Прокуратура Свердловской области обнаружила недостатки в работе регионального министерства природных ресурсов по защите лесов.

В частности, чиновники минприроды нарушали сроки рассмотрения обращений граждан, не привлекали винновых лиц к административной ответственности, не контролировали соблюдение условий аренды лесных участков и не стремились в судебном порядке взыскивать ущерб, причиненный лесными пожарами. Кроме того, из-за бездействия министерства накопился долг за использование лесов. Только после вмешательства прокуратуры с задолжавших арендаторов удалось взыскать свыше 18 миллионов рублей в бюджеты области и РФ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Областной прокурор Сергей Охлопков доложил о ситуации в минприроды губернатору Евгению Куйвашеву, подчеркнув, что нарушение допускаются уже не в первый раз. Так, в июне этого года прокуратура проводила проверку и обнаружила, что подведомственное учреждение «Уральская база авиационной охраны лесов» заключало контракты на заготовку и поставку древесины без проведения конкурсов.

Екатеринбург, служба информации

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