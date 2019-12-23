Директора сельской школы оштрафовали за учителя математики без образования

Директора школы из села Чукреевское отправили под суд за то, что она взяла на должность учителя математики человека без педагогического образования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, этот факт вскрылся в результате проверки. По мнению прокурора, работа в школе человека без профильного образования отрицательно влияло на учебный процесс.

Мировой судья судебного участка № 1 Туринского судебного района приговорил директора к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Учителя без диплома уволили.

Туринский район, служба информации

Туринский район. Другие новости 23.12.19

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