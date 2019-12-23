«МегаФон» провел испытания беспилотного самосвала по 5G

В Кемеровской области впервые в России показали беспилотное управление КамАЗом в сети пятого поколения. Автомобиль проехал 1 км по территории шахты «Листвяжная» в Кузбассе. Его движение обеспечила базовая станция «МегаФона».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, после запуска состоялся телемост с Москвой – видеозвонок в первой за Уралом тестовой сети 5G, развернутой на шахте «Листвяжная». Генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян позвонил заместителю кемеровского губернатора Андрею Панову с помощью инфраструктурного оборудования Huawei: опорной сети, базовой станции 5G, мобильного терминала Huawei Mate X. Он выразил уверенность, что современные технологии, в том числе развитие 5G, позволят сделать работу еще более эффективной и безопасной.

«Запуск беспилотного грузовика – пример того, как современные технологии могут использоваться в промышленности. Именно бизнес будет основным пользователем 5G – нового стандарта связи, который сейчас активно внедряет весь мир. Благодаря 5G, можно будет автоматизировать те участки производства, которые представляют потенциальную опасность для сотрудников, использовать видео, дополненную реальность и другие возможности. Технологическая революция окажет влияние на эффективность всего производственного процесса», – отметил Геворк Вермишян.

Сейчас «МегаФон» обеспечивает инфраструктуру более чем для 2 тысяч IoT-модулей в горно-транспортном оборудовании компании «СДС-Уголь». Датчики отслеживают скорость, местоположение машин, уровень топлива, нагрузку кузова на шасси, температуру. Все это делается с помощью сигнала от вышек «МегаФона» на территории угледобывающих предприятий. В дальнейшем компании будут внедрять цифровые технологии на производстве, о чем подписали соглашение.

«Проведение испытаний беспилотного самосвала – это первый практический этап реализации проекта «Цифровое горное предприятие», в рамках которого планируется создание отечественного карьерного робота-самосвала. Движение автомобиля без участия водителя, позволяет вывести человека из опасной зоны ведения горных работ, снизить вероятность ДТП и травматизма водителя. Хочу поздравить наших партнеров с успешным проведением испытаний и поблагодарить за отлично проделанную работу», – отметил генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

Кемерово, служба информации

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