Жителю Ирбита грозит пожизненное за убийство двухлетней девочки из-за разлитого алкоголя

В Ирбите будут судить мужчину, который в пьяном угаре убил ребенка – двухлетняя девочка опрокинула его кружку со спиртным.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, жителю Ирбита 1979 года рождения по статье пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью» грозит пожизненное лишение свободы. По версии следствия, он зверски заколол девочку 23 марта. Накануне мужчина выпивал вместе с матерью ребенка, потом женщина ушла на работу, а он продолжил застолье. В квартире были двое детей – двухлетняя девочка и ее трехлетний брат. Мужчина налил выпивку, поставил кружку на стол, девочка играла рядом и опрокинула кружку. Отчим толкнул ребенка в грудь и снова налил выпивку. Девочка, играя, опрокинула и эту кружку. Ирбитчанин схватил ее за шею и вынес в коридор – это видел старший ребенок. В коридоре мужчина 48 раз ударил малышку ножом и как минимум 15 раз швырял ее об угол холодильника. Девочка скончалась на месте.

В прокуратуре уточнили, что подсудимый пытался доказать, что он спал и понятия не имеет, отчего погиб ребенок, полицейские напомнили, что дверь была закрыта снаружи и только после этого он сознался. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Свердловский областной суд.

Ирбит, служба информации

Ирбит. Другие новости 24.12.19

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