ФСБ пресекла продажу боеприпасов на Урале (ФОТО)

УФСБ по Свердловской области выявила и пресекла в Нижнем Тагиле деятельность преступной группы, которая занималась незаконным оборотом оружия.

«В местах проживания участников преступной группы проведены осмотры, обнаружены и изъяты из незаконного оборота свыше 70 боеприпасов различного типа, а также 6 единиц огнестрельного и травматического оружия. В результате проведения ОРМ пресечена деятельность троих жителей Нижнего Тагила», – пояснили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ФСБ.

На текущий момент в отношении злоумышленников возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Екатеринбург, Елена Васильева

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