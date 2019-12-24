На дорогах Свердловской области за 11 месяцев погибли 117 пешеходов

Госавтоинспекция Свердловской области подвела печальную статистику: за 11 месяцев 2019 года на территории региона зарегистрировано 894 ДТП с участием пешеходов. В результате аварий 117 человек погибли, еще 811 получили травмы различной степени тяжести. Полицейские подчеркивают, что каждое третье ДТП с пешеходом случилось в темное время суток.

Так, накануне около четырех часов утра на 27-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил автомобиль «Хундай» сбил 36-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. Пострадавший скончался по пути в больницу. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов, и водитель не успел вовремя заметить его. Уже позже стало известно, что мужчина гостил у друга в Верхней Пышме и ночью возвращался пешком домой в поселок Таватуй.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам соблюдать Правила дорожного движения, а также позаботиться о пассивных мерах безопасности – разместить на одежде или аксессуарах световозвращающие элементы, с помощью которых пешеход будет видимым на дороге со значительно большего расстояния. О пешеходах, находящихся на загородных автодорогах с явным риском для жизни, Госавтоинспекция просит незамедлительно сообщать в дежурную часть по телефону (343) 269-77-00 или 112», – сообщили в пресс- службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации

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