На открытии ледового городка в Екатеринбурге будут танцевать гигантские белые медведи

В администрации Екатеринбурга раскрыли концертную программу в день открытия ледового городка на площади 1905 года. Праздничная площадка начнет работу 27 декабря в 17:00.

Как сообщили в городском управлении культуры, первые посетители городка смогут увидеть «выступления артистов оригинального жанра с зажигательными танцами гигантских белых медведей», номер «Зеркальные люди» от проекта Tandava show и концерт победительницы шоу «Голоса Екатеринбурга» Ксении Куминовой. Также горожан поздравят Дед Мороз и Снегурочка, роль которой исполнит мисс Екатеринбург – 2019 Виктория Вершинина. В этот же день откроется новогодняя ярмарка и все тематические аттракционы и горки, посвященные в этом году Антарктиде. Завершится первый день работы ледового городка праздничным салютом.

В выходные дни, 28 и 29 декабря, с 12:00 на площади 1905 года будет идти интерактивная программа «Привет, Антарктида!», где главными героями станут пингвины.

В новогоднюю ночь в ледовом городке с 23:00 начнется концерт, ближе к полуночи зрители на большом экране смогут посмотреть поздравление президента России и фейерверк.

В дни зимних каникул, с 2 по 8 января 2020 года, в рамках научно-популярной программы здесь будут выступать полярники, побывавшие на шестом континенте. Интерактив будет начинаться ежедневно в 17:00.

Ледовый городок на площади 1905 года проработает до 26 января.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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