Свердловчане собрали на благотворительность больше 15 млрд за год

В Свердловской области собрали на благотворительные цели за 2019 год больше 15 млрд рублей. Такие данные приводит департамент информполитики региона.

Лучшим благотворителем уходящего года стал генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, в списке организаций-благотворителей, которых особо отметили в правительстве Свердловской области, – также Среднеуральский медеплавильный завод, Нижнетагильский металлургический комбинат и Качканарский горно-обогатительный комбинат ЕВРАЗ, и другие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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