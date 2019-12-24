На Урале закрыли подпольный алкоцех, производящий Lamborghini, Porshe и BMW (ФОТО)

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии прекратили деятельность крупного подпольного алкоцеха в Екатеринбурге. Об этом РИА «Новый День» сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Цех, оборудованный в гаражах, работал с декабря 2018 года. Среди его сотрудников – местные жители 1970, 1996 и 1985 годов рождения, а также гражданин одной из бывших союзных республик 1984 года рождения. Ущерб от деятельности бутлегеров, которые подделывали коньяк, водку, вино, виски и другие спиртные напитки известных торговых брендов, составил миллионы рублей.

Возбуждено уголовное дело. Бутлегеров будут судить за производство суррогата группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

На праздничных столах у уральцев могли оказаться более 26 400 бутылок, готовых к продаже. Общий объем изъятой «паленки» – свыше 14 095,9 литров. Согласно заключению экспертов, не специалисту трудно было бы визуально отличить подделку, но она точно не соответствует качеству ГОСТ.

Среди напитков есть водка с громко говорящими названиями, такими как Lamborghini, Porshe, BMW, Mercedes-Benz, Lada Sedan, «Голубушка» и многие другие, более распространенные. В реальности некоторых марок даже не существует. «Это своего рода маркетинговый ход мошенников, чтобы покупателя соблазнить опасным, но красивым внешне и необычным товаром», – рассказал полковник Горелых. Он также сообщил, что весь суррогат будет по решению суда уничтожен.

Уголовный кодекс Российской Федерации за создания подобных предприятий предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет.

Екатеринбург, служба информации

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