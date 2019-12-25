Экс-сотрудник колонии заплатит 700 тысяч за доставку заключенному 27 телефонов

Бывший сотрудник отдела безопасности ИК-3 Юрий Костылев осужден за превышение должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, работая на посту младшего инспектора группы надзора отдела безопасности колонии, Костылев за полгода четыре раза согласился принести одному из заключенных запрещенные предметы. В общей сложности он доставил ему 27 сотовых телефонов, а также аксессуары и сим-карты к ним. За каждый «подарок» он получил награду – от 20 до 99 тыс. рублей. Преступления были выявлены УСБ ГУФСИН по Свердловской области, телефоны у заключенного забрали.

Краснотурьинский городской суд назначил Юрию Костылеву штраф в размере 700 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Краснотурьинск, служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 25.12.19

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