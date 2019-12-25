В центре Екатеринбурга закрыли ночной клуб из-за нарушений пожарной безопасности

Ночной клуб «Магнитофон» на ул. Хохрякова, 72, опечатали судебные приставы. По документам помещения значились как кафе, при этом здание не было введено в эксплуатацию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, Ленинский районный суд по иску прокурора вынес решение о запрете использования помещений ночного клуба общей площадью 260 квадратных метров до внесения изменений в документацию, в том числе на предмет выполнения требований пожарной безопасности и проведения экспертизы. Пока нарушения не будут исправлены, развлекательное заведение остается опасным для жизни и здоровья посетителей.

«Должнику вручено требование о приостановлении использования небезопасного помещения, а также предупреждение об уголовной ответственности в соответствии со статьей 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», – сообщили в службе приставов.

Екатеринбург, служба информации

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