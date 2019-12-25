Накануне Нового года уральцы набирают кредиты на турпутевки, ремонт и шубу

Жители Свердловской области перед Новым годом набирают потребительские кредиты – гораздо активнее, чем в остальные 11 месяцев этого года, и чаще, чем в декабре прошлого года. В какой-то мере это связано с тем, что и магазины, и кредитные организации устраивают предпраздничные акции. Но есть и другая причина – на заемные деньги уральцы планируют отдыхать или покупать подарки, оставляя долги на следующий год.

В пресс-службе СКБ-банка «Новому Дню» рассказали, что предпраздничный спрос на кредитование всегда выше среднегодового. При заявке на кредиты онлайн клиенты этого банка указывают его цель. Самой распространенной целью на протяжении многих лет остается ремонт, который становится основным занятием в длинные новогодние каникулы. Другие популярные цели – покупка автомобиля, туристической путевки, а у женщин – кредиты «на шубу». Особенно популярны кредитные шубы у жительниц области. Кроме того, уральцы охотно оформляют кредитные карты для покупки подарков.

Рост кредитования под конец года отмечают и в другом крупном уральском банке. «Накануне новогодних праздников выдачи потребительских кредитов растут: каждую последующую неделю банк выдает заемных средств больше, чем в предыдущую. Так, во вторую неделю декабря 2019 года по сравнению с первой неделей количество выдач увеличилось на 8,8%, а в третью неделю по сравнению со второй – на 9,2%. Объемы выданных кредитов показали рост пропорционально выдачам», – рассказала руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына. Люди оформляют больше кредитов, потому что крупные торговые сети снижают цены на бытовую технику. Год назад в банке также был рост кредитования в декабре, но в этом году заемщиков стало больше на треть, и они взяли в долг на 82% больше, чем годом ранее. Это объясняется снижением процентной ставки: в конце 2018 потребкредит можно было оформить минимум под 12%, то теперь ставки начинаются с 9,5%.

«Альфа-банк» отмечает, что в этом году предновогодних займов стало на 20% больше, чем годом ранее. Люди как берут потребкредиты, так и оформляют кредитные карты. Чаще всего это связано с семейными путешествиями. «Если обратиться к статистике прошлого года, то в период новогодних каникул жители Екатеринбурга наиболее активно пользуются картами за рубежом: арендуют гостиницы и автомобили, рассчитываются картой. Также большое число транзакций по нашим картам проводится в строительных магазинах. Многие наши клиенты заранее планируют путешествия на новогодние каникулы, и при покупке путевок предпочитают расплачиваться кредитной картой», – прокомментировала региональный управляющий «Альфа-Банка» в Екатеринбурге Елена Разумовская.

В крупнейшем банке страны тоже заявили о росте выданных кредитов. «С начала декабря выдача потребительских кредитов в сравнении с таким же периодом октября этого года выросла на 8% по количеству и на 13% по объему. Всего с 1 по 21 декабря этого года клиенты Уральского банка Сбербанка оформили 70 тысяч займов на 17,2 млрд рублей», – сообщили в пресс-службе.

Финансовый аналитик Константин Селянин указывает, что кредиты стали так популярны не только из-за выгодных предложений банков. «В этом году ситуация может стать рекордной. Доходы не растут, причем не растут с 2014 года. Росстат зафиксировал рост на уровне 7 %, что сложно признать существенным ростом. А расходы из-за более высоких налоговых ставок, повышения стоимости услуг ЖКХ и по другим причинам увеличивается. Семьи вынуждены брать кредиты на проедание – это очень опасно. На 140 млн населения приходится 13 триллионов рублей задолженности, получается, каждый, включая младенцев и стариков, должен около 125 тысяч», – прокомментировал финансист. Глава Минэкономики России Максим Орешкин подсчитал, что через три года может наступить коллапс, когда люди начнут массово уходить в банкротство. «Такая опасность есть, когда-то наступит выбор – накормить детей или заплатить банку. Что выберут, понятно. Не стоит терять бдительность и рациональность даже в предновогоднее время. Не стоит делать покупки в кредит, без которых можно обойтись, как говорится, берешь чужие и на время, а отдаешь свое и навсегда. Стоит задать вопрос: «А как я буду отдавать кредит? Сколько будет уходить на обслуживание? Может, стоит скромнее сделать новогодний стол или обойтись без шубы, тем более второй? Зато в течение года спокойно тратить деньги на себя, а не на банк». Возможно, после такого вопроса себе вопрос о кредите отпадет», – посоветовал Константин Селянин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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