«В новый год будет тепло, не надо греться алкоголем», – праздничное напутствие от врачей, полицейских и метеорологов

Сегодня состоялась традиционная пресс-конференция, посвященная подготовке к новогодним каникулам в Свердловской области. Во время общения с журналистами начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев рассказал, что правоохранители провели встречи с главами населенных пунктов регионов, а также организаторами мероприятий в праздничные дни. Он также дополнил, что в новогоднюю ночь за порядком в Екатеринбурге будут следить более 2000 сотрудников полиции.

Главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что новогодняя ночь будет достаточно теплой. К вечеру 31-го декабря в Екатеринбурге температура воздуха будет около -10 С. Днем первого января столбики термометров могут подняться до -7С. А уже с третьего января в Свердловской области вновь похолодает до – 17С…-22С.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин напомнил уральцам, что не стоит перебирать с горячительным, иначе каникулы придется провести на больничной койке. С его слов, иногда в клиниках оказываются и иностранцы после уральских застолий, но их число не превышает 10 человек. Забродин отметил, что несмотря на рост цен на алкоголь, спрос на него не уменьшается, число алкозависимых в целом по России остается прежним. Зато на Урале их стало меньше –эксперт отметил, что за минувшие пять лет в нашем регионе количество злоупотребляющих алкоголем снизилось на 15% и достигло уровня 800 человек на 100 тысяч населения. Что, со слов Забродина, в два раза ниже общероссийского уровня.

Екатеринбург, служба информации

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