Флот «Уральских авиалиний» пополнится третьим Airbus A320neo

Авиакомпания «Уральских авиалиний» приобрела в лизинг третий самолет из линейки Airbus A320neo. Лайнер поступил напрямую с завода Airbus в Гамбурге и получил бортовой номер VP-BRY. Сегодня новый самолет совершил свой первый рейс по маршруту U6-262 Москва (Домодедово) – Екатеринбург и перевез 77 пассажиров, сообщили в пресс-службе компании.

Салон Airbus A320neo имеет двуклассную компоновку, рассчитанную на 8 пассажиров в бизнес-классе и 168 в экономическом. Пассажирские места оснащены USB-разъемами для подзарядки гаджетов, вместительными багажными полками и модернизированными панелями. Самолеты этого типа имеют расход топлива на 20% ниже по сравнению с предыдущими моделями. Новый лайнер также оснащен двигателями LEAP-1A от CFM International.

Всего в авиапарке «Уральских авиалиний» теперь 47 самолетов. В январе 2020 года авиакомпания получит еще один новый самолет Airbus A321neo.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.12.19

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