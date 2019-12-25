В Качканаре школьница упала с дивана и умерла

В Качканаре первоклассница упала с дивана и умерла, получив перелом шейного отдела позвоночника. Об этом пишет «Новый Качканар».

«Произошел несчастный случай, девочка неудачно прыгнула с дивана, как говорят, играла с кошкой, упала головой вниз. Девочка находилась в квартире с отцом, который был занят на кухне. В школе родителей характеризуют положительно», – сказала председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних Татьяна Хайс.

Девочка училась в первом классе, ей было семь лет. По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.12.19

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