В Каменске-Уральском вор залез в ванну к алиментщику и попался приставу

В Каменске-Уральском пристав обнаружил двух мужчин, находящихся в розыске, когда заглянул в ванную местной жительницы.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, пристав должен был принудительно доставить к дознавателю алиментщика. Дверь в его квартиру открыла девушка, которая сказала, что она дома одна.

Судебный пристав осмотрел квартиру и напоследок заглянул в ванную. И обнаружил там двух мужчин, они сидели в темноте, в одежде и без воды. Один из них оказался тем самым алиментщиком, за которым пришел пристав. Второй, как оказалось, тоже находился в розыске – за то, что прогулял оглашение приговора по «своим» статьям: 158 «Кража» и 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Мужчину лишили свободы на 2,5 года и искали, чтобы исполнить наказание. После объяснений, что они делают в ванной, мужчины отправились по своим делам: один в отдел полиции, второй в отдел судебных приставов.

Каменск-Уральский, служба информации

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