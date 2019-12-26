Транспортная компания заплатит 80 тысяч рублей пенсионерке, выпавшей из автобуса

Верх-Исетский суд Екатеринбурга взыскал с транспортной компании 80 тысяч рублей в пользу пассажирки, которая выпала из автобуса по вине водителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, несчастный случай с 68-летней женщиной произошел 7 февраля 2019 года. Она садилась в автобус на остановке «Токарей», а водитель Улугбек Каримжанов, не убедившись в том, что все пассажиры закончили посадку, поехал с открытыми дверьми. В результате пенсионерка выпала на дорогу и сломала плечо.

Водитель ООО «Восток» Улугбек Каримжанов признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по халатности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд приговорил его к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.

Кроме того, прокурор обратил внимание суда, что пострадавшей необходимо компенсировать моральный вред. Из-за сложного перелома пенсионерке пришлось долго лечиться, стоять в очередях в больницах, что в силу преклонного возраста (68 лет) далось ей с трудом. Двигательные функции плеча до конца не восстановились, рука постоянно болит. Кроме того, пожилая женщина живет одна, и ей пришлось в первые месяцы постоянно пользоваться в быту помощью посторонних людей.

Адвокат водителя просила снизить компенсацию, учитывая его материальное положение: у гражданина Киргизии четверо детей. В ответ прокурор сделал акцент на том, что ответчик по гражданскому делу – не сам водитель, а его работодатель, ООО «Восток», и он должен ответственно подходить к подбору персонала, особенно, если деятельность сотрудников связана с источником повышенной опасности. Поэтому материальное положение самого водителя, устроившего ДТП, не должно учитываться при определении размера компенсации морального вреда. В итоге суд решил, что ООО «Восток» заплатит пенсионерке 80 тыс. рублей.

Екатеринбург, служба информации

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