В Екатеринбурге пропала женщина с собакой (ФОТО)

Жителей Екатеринбурга просят помочь с поисками 41-летней Анны Гусевой. Шесть дней назад она вышла на прогулку с собакой и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Женщина пропала 20 декабря, с ней был пекинес. В день пропажи она была одета в розовую куртку с бело-красным цветочным принтом (как на фото), в черные штаны, черную вязаную шапку. Во вторник, 24 декабря, родственники обратились в полицию, сотрудники МВД пытаются найти Анну. Всех, кто знает о ней что-либо, просят позвонить по телефонам: (343)356-42-14 либо 02.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.12.19

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