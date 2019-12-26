Уральцы не смогли разглядеть последнее солнечное затмение 2019 года

Сегодня утром в небе можно было наблюдать уникальное солнечное затмение – «Кольцо огня». Луна, находящаяся на максимально удаленном расстоянии от Земли, всего лишь прикрыла диск светила, оставив тонкий светящийся ободок. В таком виде астрономическое явление увидели жители Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Омана, Индии и Индонезии.

Затмение продлилось чуть более трех часов, достигнув максимальной фазы в 10:17 по уральскому времени. Ее длительность составляла всего 3 минуты 40 секунд. Но, увы, небесное зрелище осталось недоступным для большинства жителей России. Кратковременные, не кольцеобразные, моменты затмения можно было увидеть на крайнем юго-востоке Европейской части России, на юге Сибири и Дальнем Востоке, а наибольшую фазу затмения могли наблюдать жители Дагестана.

На территории Урала зафиксировать астрономическое явление было под силу только специалистам. На рассвете луна закрыла лишь маленький кусочек солнечного диска, и разглядеть этот момент в обычный объектив было невозможно. Жители Екатеринбурга, как ни старались, не смогли запечатлеть хотя бы часть «огненного кольца».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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