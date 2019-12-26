Высокинский предложил журналистам не обращать внимания на проблемы

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, говоря о проделанной работе за последние полтора года, сказал, что не станет ставить себе оценок. «Оценки выставит сама жизнь», – философски заметил он.

При этом мэр призвал журналистов не концентрироваться на проблемах. «Вы не смотрите, сколько проблем, а как изменился город! Сравните с другими городами и увидите, что Екатеринбург динамично развивается. Если вы видите только плохое, то крупные инвесторы сюда не придут, потому что мы сами свой город не любим. Когда я был маленький, на проспекте Ленина снег не вывозили вообще. А сейчас вывозим несколько тысяч тонн. Не смотрите, где проблемы, смотрите, где есть изменения. И тогда мы сделаем с вами город лучше», – заверил он.

Говоря о планах на будущий год, глава Екатеринбурга пообещал, что объемы благоустройства и ремонта дорог сохранятся. «Увеличили производство в полтора раза за год, это серьезная задача, и нам удалось ее решить. Тут отдельное спасибо Евгению Владимировичу Куйвашеву за поддержку и подставленное плечо. В работе у нас сегодня девять школ, чего не было никогда в истории города. К 2025 году планируем построить 20 школ, 27 детских садов. И теперь у нас есть тепловая карта социальных объектов. Следующая задача – сделать такую же карту по объектам здравоохранения. В следующем году мы соберемся и обсудим развитие города на ближайшее пятнадцатилетие. Благоустройство, скверы и парки, все это нужно продолжать», – добавил он.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.12.19

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