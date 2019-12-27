Путешествия через онлайн-сервисы на Урале покупают в основном женщины

Жители Свердловской области занимают первое место среди уральцев по интересу к туристическому онлайн-шопингу. Именно они совершают каждую третью покупку в сервисе «МегаФон Путешествия». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе оператора, чаще всего туры, билеты, отели, экскурсии и трансфер здесь выбирают и покупают женщины – на них приходится 63% заказов.

«МегаФон Путешествия» – это сервис оператора, где можно полностью спланировать свою поездку в режиме онлайн и получить за это кешбэк реальными деньгами. Он будет начислен автоматически, им можно оплатить связь, интернет-покупки или просто снять с банковской карты «МегаФона».

«Самый крупный кешбэк на Урале с начала года получил житель Екатеринбурга. На карту ему была возвращена сумма почти 5,5 тысяч рублей. Поэтому наш сервис – это не только просто и удобно, но и выгодно. Так что успейте купить новогодний тур и получить от нас подарок на счет», – отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

Екатеринбург, служба информации

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