Из горящего коровника эвакуировали 320 животных

Сегодня ночью в Сухом Логу вспыхнул пожар на территории животноводческого предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал поступил в 01:46. Горели два ангара с оборудованием для производства молочной продукции общей площадью 2 тысячи квадратных метров.

Огонь мог перекинуться на соседние здания, поэтому из деревянного коровника вывели 320 буренок. В 06:12 пожарным удалось справиться с огнем.

Пожар тушили 35 человек личного состава, 12 единиц пожарно-спасательной техники. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Сухой Лог, служба информации

Сухой Лог. Другие новости 27.12.19

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