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Пятница, 27 декабря 2019, 09:02 мск

Новости Екатеринбург

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Сотрудник оператора сотовой связи продал секреты абонента за 300 рублей

Чкаловский райсуд вынес приговор бывшему сотруднику компании – оператора сотовой связи Денису Кунавину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, в 2018-2019 годах Кунавин неоднократно копировал на свой телефон сведения о звонках и сообщениях одного из абонентов компании, хотя знал, что подобная информация охраняется законом и что он пользуется своим служебным положением. Полученные сведения об абоненте он продал неизвестным за 300 рублей.

Суд приговорил Дениса Кунавина к ограничению свободы на 3 года.

Екатеринбург, служба информации

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