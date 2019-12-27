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Пятница, 27 декабря 2019, 09:06 мск

Новости Екатеринбург

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Сегодня полиция начнет охоту на нарушителей «комендантского часа»

Полиция Екатеринбурга начинает операцию «Комендантский патруль», которая пройдет с 27 декабря по 6 января.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, полицейские будут искать детей, гуляющих в общественных местах (особенно ночью) без взрослых.

Отдельное внимание уделят детям, состоящим на учете, уже убегавшим из дома, находящимся в розыске. Сотрудники будут ежедневно проверять любимые места подростков – ТРЦ, кинотеатры, кафе и так далее. В рейдах примут участие сотрудники служб ПДН, уголовного розыска, участковых уполномоченных, ППС и ДПС ГИБДД.

Напомним, согласно областному закону, «комендантский час» для несовершеннолетних установлен в зимнее время с 22:00 до 06:00.

Екатеринбург, служба информации

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