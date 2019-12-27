Ночью на Серовском тракте автобус раздавил «Ладу». Ее водитель погиб (ФОТО)

Водитель автомобиля марки «Лада-Приора» погиб сегодня около 3 часов ночи в ДТП на 301 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, «Приора» водителя 1998 г. р. вылетела на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом «Мерседес-Бенс», который ехал по маршруту № 533 Североуральск – Екатеринбург. Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте.

В автобусе в момент ДТП находились 23 человека. Пять из них получили незначительные травмы – порезы, ушибы, ссадины. У одной пассажирки 1963 г.р. есть подозрение на перелом руки, назначено амбулаторное лечение.

Водительский стаж водителя «Лады» – 3 года. В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности. Личность погибшего установлена, ведется следствие.

Североуральск, служба информации

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