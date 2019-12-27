К Новому году в домах Солнечного появились камин и елки (ФОТО)

Микрорайон Солнечный стал одним из самых новогодних в Екатеринбурге. Во дворах наряжены елки, улицы и деревья украшены гирляндами.

На улицах Солнечного красиво и празднично. Коммерсанты также соревновались за лучшее украшение. В витринах видны деды морозы, подарки, на окнах сверкают гирлянды. Как выглядит самый красивый микрорайон города – в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.12.19

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