«Взял выходной на новогоднюю ночь», – уральцы о том, как поднять себе настроение перед праздниками (ВИДЕО)

Меньше чем через неделю во всем мире встретят Новый год. Незадолго до праздников съемочная группа «Нового Дня» вышла на улицы Екатеринбурга, чтобы узнать у прохожих, есть ли у них новогоднее настроение.

Как создать новогоднее настроение

Мнения на этот счет разделились, так как многие до сих пор погружены в рабочие будни и предновогоднюю суету, что не дает расслабиться. Другим создать настроение праздника помогают его традиционные атрибуты: елки, игрушки, гирлянды, шампанское и мандарины. Самые яркие ответы уральцев – в нашем опросе.

Екатеринбург, служба информации

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