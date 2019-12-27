30 и 31 декабря паломников бесплатно отвезут в Верхотурье и обратно

Для паломников, которые хотят посетить 30 и 31 декабря праздничные богослужения, посвященные святому Симеону Верхотурскому, Свердловская железная дорога традиционно запустит бесплатную электричку из Екатеринбурга в Верхотурье и обратно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе епархии, 30 декабря поезд отправится со станции Екатеринбург-Пассажирский в 08:00 с остановками на станциях ВИЗ (08-06), Верх-Нейвинск (09:50), Невьянск (10:23), Нижний Тагил (11:25 – 11:45), Гороблагодатская (12:43), Кушва (12:50). Прибытие в Верхотурье – 14:44. Обратный поезд отправится из Верхотурья 31 декабря в 15.00, проследует с теми же остановками и прибудет в Екатеринбург в 21:25 по местному времени.

Добавим, праздничные богослужения в Верхотурье возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Верхотурье, служба информации

Верхотурье. Другие новости 27.12.19

Екатеринбуржцам предложили выбрать объект для благоустройства в 2021 году (СПИСОК). / Медведев прописал условия для получения субсидий на Универсиаду-2023. / В Екатеринбургском зоопарке впервые родилась речная выдра (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»