В Екатеринбурге школьнику оторвало руку самодельной петардой

Следователи Орджоникидзевского района Екатеринбурга начали проверку по факту несчастного случая с 15-летним подростком – у него в руках взорвалась самодельная петарда.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, вечером 25 декабря школьник пытался изготовить петарду в домашних условиях и получил тяжелую травму руки и ожоги. Семья мальчика – благополучная, на учете не состояла, сам он учится на хорошие оценки. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

В паблике «Лампа» в соцсети «ВКонтакте» пишут, что подростку оторвало левую кисть. Также сообщается, что одноклассники отзываются о нем как о спокойном парне, который любит военную тематику и тренируется в стрельбе.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.12.19

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