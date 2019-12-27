В Серове на метзаводе запустили мини-ТЭЦ (ФОТО)

Сегодня на Надеждинском металлургическом заводе (предприятие-партнер УГМК) запустили в режиме испытаний мини-ТЭЦ мощностью 24,9 МВт. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК, этот объект по ряду показателей можно считать уникальным. В компактном корпусе (площадью 5 530 квадратных метров) размещено оборудование, вырабатывающее шесть энергетических продуктов. Мини-ТЭЦ утилизирует доменный газ и использует современные экологически чистые технологии.

«При постоянном росте цен на энергоресурсы запуск мини-ТЭЦ является важным событием. Все больше крупных предприятий, промышленных холдингов идут по пути строительства собственных объектов генерации, – отметил директор по энергетике УГМК Владимир Нечитайлов. – Это выгодно не только с точки зрения надежности и гарантированной обеспеченности своих потребителей, но и с точки зрения экономики. Вводимый сегодня объект призван решить целый ряд производственных вопросов».

Новая ТЭЦ заменит электростанцию, отметившую в этом году 125-летие. Без учета электросталеплавильного производства, станция будет на 100% обеспечивать потребности завода в тепловой энергии и на 80% – в электрической энергии. Дополнительно к выработке электрической энергии 24,9 мВт на мини-ТЭЦ будет производиться пар 13 атм. для технологических нужд предприятия, пар 2,2 атм. для отопления, горячая вода для отопления, деаэрированная вода для установок испарительного охлаждения промышленного оборудования и химочищенная вода для подпитки тепловой сети предприятия и выработки пара.

«Такого количества продуктов, как на этой мини-ТЭЦ, вы не найдете ни на одной другой станции не только на территории бывшего союза, но, я думаю, и в мире, – отметил генеральный директор ООО «Штарк энерджи Серов» Сергей Дзюбенко. – Уникальность станции еще и в том, что мы используем доменный газ, как вторичный ресурс предприятия для выработки электроэнергии, при этом рост электрического КПД на доменном газе поднимется 17% до 24%, рост общего КПД с 88% до 94%. По многим показателям это самая технологичная и энергоэффективная электростанция на Урале. И это во многом благодаря тому, что УГМК активно использует самые передовые технологии в любой из сфер своей деятельности».

ПАО «Надеждинский металлургический завод» и ГК «Штарк» заключили договор на строительство мини-электростанции мощностью 24,9 МВт в декабре 2016 года. Инвестором, проектировщиком, генподрядчиком и оператором станции выступает группа компаний «Штарк».

Серов, Елена Васильева

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