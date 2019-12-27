Следователи возбудили дело из-за пропажи мужчины с татуировкой «За ВДВ»

Под Екатеринбургом уже почти три месяца ищут мужчину с татуировкой «За ВДВ». Сегодня в СУ СК по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Сергей Голубев, житель города Березовского, пропал 3 октября. Ночью он вышел из квартиры в доме № 8 по улице Спортивной, и с тех пор о нем ничего не слышно. Мужчина – бывший военный, родственники считают, что он не мог пропасть просто так. В СУ СК по Свердловской области отметили, что дело возбуждено по этой же причине – мужчина не намеревался исчезать, есть основания полагать, что речь идет о криминальной истории.

Приметы пропавшего: рост 170-176 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. На момент исчезновения был одет в костюм песочного цвета и белые кроссовки. Особые приметы: татуировка «ВДВ» на тыльной стороне правой ладони.

Всех. у кого есть информация о пропавшем, просят позвонить по телефонам в г. Берёзовский: 8 (34369) 49-366, 8(34369) 47-500 или +7 (912) 636-16-56.

Екатеринбург, служба информации

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