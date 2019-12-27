Екатеринбург на сутки накроет сильный снегопад

По прогнозу метеорологов завтра, 28 декабря, в центральных и южных районах Свердловской области ожидается сильный снегопад и метель. В Екатеринбурге снег начнется сегодня ночью и продлится больше суток.

Информация о неблагоприятных погодных явлениях разослана по всем муниципалитетам, сообщили в региональном управлении МЧС. Спасатели рекомендуют автомобилистам быть осторожнее на дорогах и соблюдать скоростной режим, а неопытным водителям лучше вообще не садиться за руль.

«Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад», – дают совет в МЧС.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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