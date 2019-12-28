На заправке в Камышлове неизвестный ранил охранника

Полиция продолжает разыскивать неизвестного стрелка, который подстрелил охранника АЗС. Инцидент произошел минувшим вечером.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что в минимаркет заправки заходит мужчина в камуфляжной одежде и производит выстрел в воздух. Сотрудница АЗС начинает складывать деньги в мешок. В это время в дверях появляется охранник, грабитель стреляет в его сторону.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что пострадавший жив, он получил сквозное огнестрельное ранение. «Это не информационная утка, тревожное сообщение в полицию территориального ОВД поступило в районе 20 часов. На место ЧП выехала и работает усиленная следственно-оперативная группа полиции. Сыщикам оказывают помощь кинологи территориального ОВД с тремя служебно-розыскными собаками, обученной работе по следу.

По предварительным данным, добычй нападавшего стала незначительная сумма денег. Точный ущерб сейчас выясняют владельцы АЗС. Представители МВД сейчас опрашивают работников заведения, устанавливают возможных очевидцев и свидетелей.

На голове злоумышленника был предмет, похожий на балаклаву, а в руках у него находился «ствол», по внешним признакам похожий на автомат Калашникова. Именно из него и был ранен охранник. Пострадавший доставлен в больницу. Оперуполномоченные обнаружили и изъяли гильз, а также определили, в каком направлении скрылся вооруженный «гангстер».

По одной из отрабатываемых версий следы нападавшего любителя дармовых денег ведут на местное кладбище. Для прочёсывания местности направлены несколько нарядов полиции», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате органы внутренних дел возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбойное нападение с применением огнестрельного оружия»

Камышлов, служба информации

Камышлов. Другие новости 27.12.19

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