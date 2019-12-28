Движение транспорта в Екатеринбурге затруднено из-за снегопада

В Екатеринбурге снегопад осложнил обстановку на дорогах – к 11 утра в городе были уже 5-балльные пробки. По данным синоптиков, осадки будут наблюдаться течение всего дня.

«Для расчистки города планируется задействовать 453 дорожных рабочих и 234 единицы спецтехники, из них – 42 комбинированных дорожных машин, 64 трактора, 13 фронтальных погрузчиков, 84 самосвала, 12 грейдеров, 5 снегопогрузчиков и другие», – сообщила сегодня пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В городском ГИБДД сообщили, что накануне в Екатеринбурге были зарегистрированы 52 ДТП, 2 из которых с пострадавшими. Сегодня с 8 утра в зафиксировано 10 сообщений об авариях на дорогах.

Екатеринбург. Другие новости 28.12.19

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