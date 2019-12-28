Каким вы представляли себе 2020 год двадцать лет назад. Специальный опрос «Нового Дня»

Через несколько дней наступит Новый год. 2020-й казался таким далеким и у многих ассоциировался с достижениями в науке, технике, медицине. «Новый День» поговорил с известными уральцами, чтобы узнать, каким они представляли будущее, когда мир находился на пороге миллениума, 20 лет назад.

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин

Вряд ли я задумывался именно о 2020-м. В 2000 году я с трудом осознавал, что мы во втором тысячелетии живем. Представляя будущее, не верил, что мы будем летать на космолетах, мне казалось тогда, да и сейчас я представляю, что может произойти через 20 лет, – всегда пугала перспектива стихийных бедствий, войн… Одно из ярких ощущений тех дней – мой близкий друг не мог вылететь из Сургута на самолете, потому что произошел сбой всех компьютеров, программы рухнули, обнулились. Тогда я подумал, к чему ведет компьютеризация мира. Все мысли о будущем – куда мы катимся?

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин

В 2000 году мне было 15 лет, я был еще большим оптимистом, чем сейчас, – в связи со своим юношеским максимализмом, поэтому я представлял чуть более прогрессивное и продвинутое будущее, которое пока не наступило. С летающими машинами, с роботами-помощниками, и так далее. Думаю, как и многие. Много из того, что было, внедрилось в нашу жизнь, но все же тогда планы на 2020 год были гораздо более амбициозные. Себя я видел в 2020 году депутатом Государственной думы и говорил об этом своим одноклассникам, пожалуй, это единственный точный прогноз, который я давал себе тогда и который сбылся. А в остальном, конечно, фантастические книжки, которые я любил читать, и фильмы рисовали передо мной несколько иной образ будущего, к которому мы, конечно, когда-нибудь придем, но, видимо, на это потребуется больше времени.

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев

20 лет назад мне было 15, тот возраст, когда начинаешь по-взрослому воспринимать мир вокруг себя и много мечтать. Уже тогда я был уверен, что машины скоро будут летающими. Этого не произошло, но Илон Маск с космическими проектами и электрокарами сделал будущее намного ближе. Начал задумываться о семье, представлял, что женюсь на красавице, и у меня будет две дочери. Спасибо супруге – все по плану. Планировал поступать в юридический и работать в прокуратуре. К 35 годам хотел стать советником юстиции (подполковником). Не сбылось – стал адвокатом, что оказалось не менее интересным. В любом случае хотел стать человеком дела – коллеги уверяют, что сбылось. Был уверен, что несправедливость 90-х трансформируется в будущем в равенство возможностей и социальную справедливость. К 2020 году в стране сформировался уверенный запрос на справедливость. Этот тренд уже не развернуть, а значит, прогноз сбылся.

Руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров

Я его представлял примерно, как в фильме «Гостья из будущего», когда свободные рейсы на Марс, когда зашел в дверь, выходишь – и ты уже в другой части города, и на лужайке играет говорящий козел.

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников

20 лет назад я мечтал только об одном: когда же уйдет в отставку Ельцин. Надеялся, что к 2020 году в России будет порядок, стабильность и процветание. Искренне полагал, что вернусь к своей работе по специальности и все-таки напишу и защищу кандидатскую. Увы, не срослось. По внешней политике очень надеялся, что удастся к 2020 году создать прочную ось дружественных союзных государств в Евразии: Япония, Россия (Белоруссия, Украина, Казахстан в составе РФ), Германия, Франция, которая бы определяла мировую политику на континенте. Не вышло. Но думаю, все впереди. За этим будущее. По отношению позиции США к России никаких иллюзий не строил. Люди тоже добрее не стали. Технологии интересны, но не революционны. Ожидаемого прорыва в космосе не случилось. Надеялся, что наши с французами совершат полеты к другим планетам Солнечной системы и выйдут за ее пределы.

Заместитель начальника пресс-службы УГМК Нина Пелевина

Никаких планов ближе, чем на неделю, вообще не строили. Была дикая усталость от безденежья и безнадеги, и впереди ничего не было. То, что кто-то (Ельцин, – прим. ред.) сказал, что уходит… Нам перемены с 1985 года обещали, я из проклятого поколения, которое жило в эпоху перемен. Веры не было никакой и никому. Нас уже Задорнов с Новым годом поздравлял; когда ты вместо президента видишь юмориста, никакие заявления уже не шокируют. А что он устал и уходит, все видели. Но веры в лучшее не было, было скорбное бесчувствие. Было мне 32 года, а усталость от жизни такая, будто уже за 80. Это потом начались жирные нулевые, и мы узнали, что кроме добывания хлеба насущного бывает еще что-то. А тогда мечтой было – купить из еды того, что хочется ребенку. И чтоб войны в Чечне не было, это коснулось близких мне людей. Еще задолженность по зарплате получить мечтой было. А какой-то большой и перспективной мечты – не было совсем.

Главный редактор РИА «Новый День» Полина Румянцева

Чем запомнился 2000? Мы с друзьями собирались отмечать Новый год веселой компанией. 31 декабря вечером компания приехала за мной, чтоб вместе ехать в ресторан. Я села в машину, и оказалось, что пока ребята ездили по новогодним делам по городу, они пропустили заявление Ельцина про «я устал, я ухожу». Новость, конечно, имела оглушительный эффект, водитель нашей машины от неожиданности и удивления так крутанул руль, что мы чуть не вылетели с дороги в кювет. Пока мы ехали, в салоне не стихала дискуссия о том, что будет дальше с нашей политикой, внутренним устройством страны, что будет с экономикой – мои друзья уже тогда жаловались, что окно возможностей становится все меньше и меньше, и зарабатывать уже не так легко, как было в 90-е. Сошлись на том, что жизнь не заканчивается и, по крайней мере, теперь хоть за внешнюю политику не будет стыдно – все эти неадекватные выходки президента Ельцина всех уже, как помню, изрядно утомили. А вообще, в 19-20 лет меня политика не очень интересовала и особых мыслей о будущем не было. Мы интенсивно и интересно учились, очень много читали, вели какие-то бесконечные дискуссии с подругами, постоянно ходили на рок-концерты… В общем, жизнь только начиналась и думать о сложных 90-х уже не хотелось, а про нулевые мы еще ничего не знали.

Директор департамента искусствоведения, культурологии и дизайна УрФУ Виктория Деменова

Я о будущем мечтала только в 15, даже не мечтала, а размышляла, какой я буду. Тогда мне казалось, что в нулевых, в 25, я буду большим циником. Но этого не случилось. А в нулевых мы не мечтали, это было не время для мечты, это было время, когда мы немного выдохнули, и мы поверили в то, что Советский Союз никогда не вернется. Хотелось жить и много путешествовать. Однозначно было ощущение, что дальше будет лучше, что никаких кризисов не будет и все плохое осталось позади. Было ощущение, что скоро мы будем жить в стране, где будет средний класс, и в какой-то короткий период было ощущение, что в стране он есть. Но маркер того времени – все очень мало думали, как строить планы. Не было навыка думания о будущем. Стали планировать что-то, загадывать наперед стали как раз в нулевые. Это, правда, быстро закончилось. Была мечта – что в России мы будем нормально жить, а не выживать. Это было основным.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.12.19

Движение транспорта в Екатеринбурге затруднено из-за снегопада. / На заправке в Камышлове неизвестный ранил охранника. / Екатеринбург на сутки накроет сильный снегопад. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»