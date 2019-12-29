В Свердловской области разыскивают двух пропавших туристов (ФОТО)

В Свердловской области спасатели разыскивают двух туристов.

Накануне вечером они на снегоходах выдвинулись с турбазы «Звезда», которая находится в 110 км от Карпинска в направлении горного хребта Кваркуш Пермского края.

Пропавших разыскивают шесть спасателей карпинского поисково-спасательного отряда, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Для поисковой операции сегодня днем был задействован вертолет МЧС Ми-8 еще с пятью спасателями на борту.

Карпинский ГО, служба информации

Карпинский ГО. Другие новости 28.12.19

Навстречу 2020: итоги уходящего года. / Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Кольцово. / В Кольцово ожидается аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»