Туристы, которых спасатели искали в Карпинском ГО, нашлись (ФОТО)

Туристы, которых разыскивали спасатели, сами вернулись на турбазу «Звезда». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Волонтеры, участвовавшие в поисках, которые также просили о помощи из-за поломки снегоходов, были обнаружены экипажем вертолета Ми-8 МЧС России. От помощи спасателей, спустившихся к ним с помощью спускового устройства, отказались и самостоятельно возвращаются на базу», – дополнили в МЧС.

Как уже сообщал «Новый День», двое туристов накануне вечером выехали на снегоходах с турбазы «Звезда», расположенной в 110 км от Карпинска, и пропали. Их поисками занимались 11 спасателей, которые задействовали УАЗ и вертолет Ми-8. А также волонтеры.

Карпинский ГО, Владислав Тринько

Карпинский ГО. Другие новости 29.12.19

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