Врачи примут пациентов в каникулы (ИНФОГРАФИКА)

Екатеринбургские врачи будут принимать пациентов в течение всех новогодних каникул –с 31 декабря по 8 января включительно. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе горздрава, медицинская помощь в будет организована по особому графику.

«Во всех районах города поликлинические отделения будут оказывать медицинскую помощь с 9:00 до 15:00. Вызов врача для населения будет осуществляться с 8:00 до 19:00 бригадами неотложной медицинской помощи. Медицинская помощь в стационарах, как и в обычные дни, оказывается в круглосуточном режиме», – сообщили в управлении здравоохранения города.

Также горожане смогут обратиться за помощью и к стоматологам, в том числе – ночью, стоматолог-хирург будет принимать с 21:00 до 06:00 в течение всех каникул в отделении челюстно-лицевой хирургии Центральной городской клинической больницы №23 на Старых большевиков, 9. Там ждут взрослых пациентов, а детей – в Детской городской клинической больнице № 9 на ул. Решетской, 51. «В круглосуточном режиме продолжит свою работу Служба скорой медицинской помощи. Первоочередное обслуживание вызовов будет организовано при обращении горожан на улицах и из общественных мест», – добавили в горздраве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.12.19

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