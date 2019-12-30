Энергетики переходят на особый режим работы

Свердловские энергетики в связи с праздниками переходят на особый режим работы.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского филиала «Т Плюс», оборудование станций и тепловых сетей полностью подготовлено к работе в праздничные дни. Теплоэлектростанции и котельные готовы к увеличению тепловых нагрузок для бесперебойного теплоснабжения потребителей в случае существенного понижения температуры наружного воздуха, создан необходимый запас резервного топлива. Принятые меры позволят работать точно в соответствии с диспетчерскими графиками. Кроме того, согласно утвержденному графику будут нести круглосуточное дежурство бригады линейного персонала, чтобы исключить возможные технологические нарушения на объектах теплоснабжения.

С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года будет организовано дежурство на рабочих местах ответственных руководителей. Определен порядок оперативного взаимодействия с органами МВД, подразделениями МЧС России по Свердловской области в случае возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций или других происшествий. Предусмотрена четкая схема оповещения руководства производственных площадок, вызова в случае необходимости аварийно-ремонтных бригад. В филиале будут нести круглосуточное дежурство 12 аварийно-восстановительных бригад (46 чел.) и 20 единиц специальной техники.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 30.12.19

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