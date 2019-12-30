В суд направлено дело банды, где фигурирует «потомственная ведьма»

В ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области закончили расследование уголовного дела о черных риелторах. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, мошенников было семеро. На их счету 20 обманутых жителей Полевского, которым шайка причинила ущерб в 25 млн рублей. С 2013 по 2017 год группа обманывала людей, злоупотреблявших алкоголем и задолжавших за коммунальные услуги. Их обманом склоняли к продаже квартир, обещая погасить долги перед местной коммунальной компанией, и помочь приобрести другую жилплощадь на вырученную сумму.

«Всех предполагаемых аферистов, в том числе организатора и лидера, 1964 года рождения, задержали сыщики ОБОП УУР ГУ МВД по Свердловской области в мае 2017 года. У каждого члена шайки, среди которых были даже бывшие силовики, имелись свои персональные обязанности. Кто-то отвечал за юридическую и силовую поддержку, другие за подделку подписи в договорах купли-продажи. В деле фигурирует даже «потомственная ведьма», которая использовала оккультные обряды при совершении противоправных деяний, и «отвороты», чтобы повлиять на ход следствия. Громкое дело состоит из 79 томов», – рассказал полковник Горелых. Материалы уголовного дела направлены в суд города Полевского для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации

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