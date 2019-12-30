Транспортная полиция поймала курьера с 3 кг героина

В Екатеринбурге задержали 58-летнего мужчину с тремя килограммами героина. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Главного управления на транспорте МВД России и Уральской транспортной полиции, предварительно силовики установили, что канал переправки наркотиков шел через железную дорогу. Затем был установлен возможный получатель и сбытчик крупных партий. Им оказался ранее судимый житель Екатеринбурга. Было принято решение задерживать злоумышленника с поличным. При задержании он попытался выбросить объемный черный пакет и скрыться, но его поймали бойцы ОМОНа и Росгвардии.

В пакете были найдены три свертка с порошком кремового цвета. Проведенное исследование подтвердило, что это героин с синтетическими примесями. Общий вес составил 2 кг 900 граммов, что является особо крупным размером. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Ранее мужчина был неоднократно судим. Два года назад он освободился из мест лишения свободы, где сидел по аналогичной статье.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.12.19

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