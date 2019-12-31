Бутлегеры с Ближнего Востока подливали в напитки средства для обработки животных (ФОТО)

Полицейские задержали бутлегеров, которые добавляли в свою продукцию жидкость для обработки кошек и собак и воду из батарей. Об этом сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как пояснил Горелых, злоумышленники вели свою деятельность, что называется, «с размахом». По его данным, точка по производству контрафакта располагалась на улице Черняховского, а несколько складов – на улицах Механизаторов и Новгородцевой.

«При проведении оперативных мероприятий подозреваемые попытались скрыться от внезапно нагрянувших сыщиков УСБ на автомобиле с отгруженной продукцией, протаранив служебный транспорт силовиков. Но далеко уехать и тем самым избежать ответственности им не удалось. Казалось бы, кого в нашей стране удивишь паленкой, тем более оперуполномоченных. Однако на этот раз даже для представителей МВД в некотором роде стало шоком, что конкретно могли подмешивать задержанные в свое пойло с красивыми емкостями и этикетками, по-другому это назвать у меня язык не поворачивается. Как выяснилось, речь идет о жидкости, применяемой для профилактики инфекционных болезней животных. Полицейские обнаружили ее среди прочих атрибутов подпольного бизнеса.

Кроме того, еще одним сюрпризом стало то, откуда жулики брали воду для производства бодяги. Как выяснилось, злоумышленники, вероятно, действовали по принципу, зачем тратить лишние ресурсы для доставки качественной аш-два-о, когда в помещении имеются трубы отопления. Там ведь тоже что-то булькает. Данную жижу и брали в дело, судя по фотографиям с места происшествия. Благодаря сотрудникам полиции на новогодние столы уральцев и жителей других соседних субъектов не попало свыше 26 тысяч бутылок с разными наименованиями суррогатов. Это одно из крупнейших за последнее время подпольных предприятий, ликвидированных органами внутренних дел», – рассказал полковник Горелых.

Разливали в алкоцехе напитки под видом известных брендов: водку «Хортица» и «Белуга», виски «Джек Дэниелс», коньяк «Кенигсберг» и «Хеннесси», ром, а также вино «Киндзмараули» и другие.

Екатеринбург, служба информации

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