Задержан екатеринбуржец, выражавший позитивные эмоции стрельбой из автомата

Полиция задержала екатеринбуржца, который в новогоднюю ночь устроил пальбу из автомата на улице Черепанова, во дворе жилого дома. Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых сообщил «Новому Дню», что оружие у хулигана изъято. Стрелок оказался местным жителем 1971 г.р. по имени Эдуард. Ранее он не судим, нигде не работает. В своем поступке мужчина признался и объяснил полиции, что таким образом он «выразил свои положительные эмоции в честь наступления Нового года». Больше он ничего вспомнить не смог, потому что в новогоднюю ночь активно отмечал праздник. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Согласно УК, ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Пока он под подпиской о невыезде. Также Горелых рассказал, что оружие, из которого устроил «салют» Эдуард, это охолощенный светозвуковой автомат, убить или ранить из него нельзя. Такая марка свободно продается в специализированных магазинах.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.01.20

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