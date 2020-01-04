Силовики проверяют сообщение о педофиле в Екатеринбурге

В соцсетях Екатеринбурга распространяется видео, на котором маленькая девочка рассказывает о домогательствах мужчины, ухажера ее матери. Автор видео говорит, что дело происходит в Горном Щите, ребенок не впервые жалуется на подобное, но ни следователи, ни органы опеки ничего не предпринимают. В следственном комитете и МВД заявили о проверке.

Ролик, о котором идет речь, обнародовала Анастасия Тимошенко, представляющаяся жительницей Горного Щита, в частности, ролик размещен в паблике «Инцидент Екатеринбург». «В моем подъезде на 2 этаже живет мать одиночка «воспитывает» 2 дочерей 4 года и 6 лет, ведёт беспорядочный образ жизни, каждый день приводит домой к детям новых ухажёров, дети жалуются, что их обижают. Писали, звонили во все инстанции, но никто не обращает внимания. 02.01.2020, в час ночи девочка 6 лет выбежала на улицу, плачет подбородок трясётся, подошла ко мне лично и описывает ситуацию, что некий Дядя (Стас) к ней пристаёт, заставляет курить, пить и целовать ему половые органы», – описывает женщина.

На видео – двое детей, девочка на самом деле повторяет слова про домогательства мужчины. В посте к видео также указано, что ребенок уже жаловался на ухажеров матери, семью проверяли, но ничего криминального не обнаружилось: «Это не первый случай, когда ребёнок жалуется на ухажёров матери. Летом этого года уже писали в следственный комитет на Ленина, 17, писали в министерство социальной политики Свердловской области на Большакова, 105, в общем, писали куда только можно, везде отказ. Приходил с нашей местной опеки кто-то, когда приходит проверка все выглядит красиво, детей заставляет молчать. Писать можно очень долго и много про эту семью, я вам описала последнею ситуацию, так как терпеть и смотреть, как власти бездействуют уже нет сил». Отметим, ее аккаунт автора этого поста закрыт, в профиле указан город Москва.

В СУ СК по Свердловской области рассказали, что идет доследственная проверка по факту этого видео, проверяется как возможное совершение преступления в отношении ребенка, так и обстоятельства, которые могли этому способствовать. «Кроме того, органы Следственного комитета намерены установить, предпринимались ли ранее какие-либо меры со стороны органов системы профилактики, и, при наличии оснований, действиям (бездействию) должностных указанных органов также будет дана объективная правовая оценка», – добавили в СУ СК по Свердловской области.

«Сообщение по данному факту поступило сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции № 12 УМВД по Екатеринбургу. На месте предполагаемого происшествия работает следственно-оперативная группа, полиция, а также наши коллеги из регионального Следственного комитета. Сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних сейчас опрашивают соседей и устанавливают личность мужчины, который домогался девочки в отсутствие матери», – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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