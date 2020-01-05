Сегодня Земля максимально приблизилась к Солнцу

Сегодня, 5 января, планета Земля пройдет перигелий – точку на своей годовой орбите, максимально в году приближенную к Солнцу.

Расстояние между ними составит всего 147 миллионов километров, из-за чего Солнце будет казаться больше, чем обычно, примерно на 3%. Об этом рассказала ТАСС сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.

Добавим, что в Екатеринбурге Солнце взойдет в 09-33 по местному времени, зайдет – в 16-33. Световой день составит ровно 7 часов. Впрочем, погода довольно пасмурная, и пока облачность не позволяет увидеть эффект «увеличенного» солнца.

Екатеринбург, служба информации

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