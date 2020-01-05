Авария на водопроводе в Екатеринбурге перекрыла дорогу троллейбусам

Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге сегодня и завтра будет закрыто движение троллейбусов № 12.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, авария произошла накануне возле дома № 33 на улице Сулимова. Ожидается, что ремонтные работы закончат в 4 часа утра в вторник, 7 января.

Сейчас с пониженным давлением вода подаётся в несколько домов на улицах Сулимова, Менделеева и Садовой.

Пресс-служба Водоканала сейчас для комментариев недоступна.

Напомним, троллейбус № 12 идет по маршруту от Уралмаша, через Пионерский поселок, затем уходит в сторону Втузгородка.

Екатеринбург, служба информации

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