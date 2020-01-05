Рождество в Екатеринбурге: пожарные напомнили, как зажигать свечи, иереи готовятся к службам

Завтра в Екатеринбургской епархии начнутся Рождественские богослужения, которые продлятся два дня.

6 января, в понедельник, Божественная литургия состоится в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга. В 17:00 митрополит Кирилл возглавит всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, и там же в 23:30 начнется праздничное Рождественское богослужение.

7 января в 16-00 митрополит Кирилл возглавит Рождественскую вечерню в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Общегородских крестных ходов в честь праздника не будет, но это в целом соответствует православным обычаям.

Сотрудники МЧС проверили 280 церквей. Пожарные напомнили священникам, что подсвечники следует устанавливать на негорючие основания. Хранить горючие жидкости для лампад и светильников нужно только в металлических шкафах. Разливать горючие жидкости в лампады и светильники надо из закрытой небьющейся емкости на противне из негорючего материала при отсутствии открытого пламени.

Главный источник опасности в культовых учреждениях – открытый огонь. Поэтому у каждого источника открытого огня должен находиться ответственный, способный вовремя потушить пожар.

Екатеринбург, служба информации

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