Водоснабжение домов в районе аварии на Сулимова восстановлено

Водоснабжение домов, оставшихся без ХВС из-за аварии на сетях Водоканала на улице Сулимова, восстановлено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, ремонтная бригада «Горводоканала» произвела технологическое переподключение на трубопроводе в районе улицы Сулимова. Вода подается потребителям по резервной схеме.

Напомним, авария произошла накануне возле дома № 33 на улице Сулимова. Ожидается, что ремонтные работы закончат в 4 часа утра в вторник, 7 января. С пониженным давлением вода подавалась в несколько домов на улицах Сулимова, Менделеева и Садовой. Было также закрыто на время ремонта движение троллейбусов № 12, которые идут по маршруту от Уралмаша, через Пионерский поселок, затем уходят в сторону Втузгородка.

В Гортрансе говорят, что им сообщения об окончании работ еще не поступало. Пока они ориентируются на первоначальную информацию об открытии движения утром 7 января.

Екатеринбург, служба информации

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